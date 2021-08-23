انت الان تتابع خبر أنكشاف سر غير متوقع بخصوص ’’دلال عبدالعزيز’’ وأبنتيها إيمي ودنيا سمير يُصابان بالذهول بعد معرفتة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ أكتر من 25 عامًا، السبحة الحمراء، لا تفارق يديها على الإطلاق، تتفاءل بها، وتشعر بالروحانيات وهي تلامس أنامل يديها، تذكر بها الله في جميع خطواتها، في المنزل، استديو التصوير، السيارة، في البرامج التلفزيونية، في أي مكان تترد عليه وليست مجرد ديكور كما يفعل أو يعتقد البعض. إنها عاشقة للسبح، بمختلف أشكالها وألوانها، إلا أن السبحة الحمراء، لها دلالة مميزة في حياتها، لم ولن تتخلى عن حملها أو نسيانها مهما اختلف مكان تواجدها، إنها الفنانة دلال عبد العزيز.



ما سر السبحة الحمرا في حياة دلال عبد العزيز؟



«لو نسيتها في أي مكان، أحس إن ممكن يجرالي أي حاجة»، هكذا وصفت الفنانة دلال عبد العزيز، سر ارتباطها بالسبحة الحمرا، منذ سنوات عدة. فقد أمسكت بها لأول مرة، في كواليس المسلسل التلفزيوني «لا»، الذي شاركت في بطولته مع النجم يحيي الفخراني، الذي عرض عام 1994. وظلت هذه السبحة معها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أنها الأحب إلى قلبها عن السبح الأخرى.

وتحدث دلال عبد العزيز عن سر السبحة الحمراء في حياتها، في عدد من البرامج التلفزيونية التي استضافتها طوال حياته، وآخرها برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة. والذي ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان سمير غانم. وأشارت دلال في حديثها إلى أن هذه السبحة، تتفائل بها طوال حياتها، وتفضل الهديا التي تتلقاها من أصدقاءها أن تكون سبح.