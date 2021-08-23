انت الان تتابع خبر في اجرأ مشهد مثير .. فيفي عبدة تستعرض هذا المنطقة من جسدها بالمايوه ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا واسعا بعد نشرها لفيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت فيفى بالمايوه الأصفر مستمتعة بالأجواء الصيفية من الساحل الشمالي وقالت: "الله اكبر علي مصر ام الدنيا"، ودائما ما تشارك الفنانة جمهورها ومتابعيها بالعديد من وصلات الرقص داخل منزلها، وتنشرها عبر صفاحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.