انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تشعل مواقع التواصل بسبب ما فعلته مع هذا الشاب بكل جراءة و بدون خجل !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب يجلس على الأرض أثناء تعرضه للسخرية والتنمر من أصدقائه بسبب غرفة المعيشة المتواضعة في منزل والديه، ولاقى هذا الفيديو ضجة واسعة بين النشطاء استنكارا للتنمر الذي تعرض له الشاب، وهذا ما جعل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تتفاعل وتتدخل، معلنة رفضها للسخرية التي تعرض لها خاصة أنه قدم لهم واجب الضيافة.

وعبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، أعادت النجمة الإماراتية نشر الفيديو وعلقت عليه: "أقسم بالله أن الرضا كنز لا يفنى وكفوا من رباك أمي.. أمانة طلبتكم اللي عنده رقم وليدي هذا يرسله لي خاص أمانة".

وتفاعل الجمهورمع مبادرة أحلام المميزة ولفتتها الإنسانية لدعم الشاب ومحاولاتها لمساعدته، واستذكر بعض من الجمهور العديد من المواقف الإنسانية للفنانة أحلام، منها ارسال طائرة خاصة لفتاة حتى تزور والدتها بعد أن منعتها ظروفها المادية من رؤيتها، كما تكفلت بالمصاريف الدراسية لأحد متابعيها مطالبة بعدم الإفصاح عن التفاصيل، بالاضافة الى علاج الكثير من المرضى الذين لا يمتلكون ثمن العلاج.