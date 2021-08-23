انت الان تتابع خبر اتفرج.. سعودية تسافر خارج المملكة وعندما فتحت كاميرا المنزل بالصدفة عبر جوالها ..كانت الصدمة من خادمتها..!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مشهورة سناب علياء العبيد، مقطع فيديو صادم لخادمتها وهي تقوم بحركات غريبة كما كانت تتمتم بكلمات غير مفهومة.

جاء ذلك خلال تواجد العبيد خارج المملكة، حيث قامت بفتح كاميرا البيت عن طريق جوالها فوجدت عاملتها تُتمتم بكلمات غريبة وتقوم بتصرفات مشبوهة.

حيث كانت الخادمة تقرأ آيات قرآنية (ليلة القدر خير من ألف شهر) ، وفي نفس الوقت تقوم بالصراخ والبكاء وحركات غريبة وهز رأسها.

وأعربت العبيد عن خوفها مما يحدث في منزلها، قائلة :”ادعوا لي”.