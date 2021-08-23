انت الان تتابع خبر بدون خجل.. فنانة فاتنة الجمال تفجر اعترافات صادمة : نمت مع عادل إمام اكثر من زوجي ولم أستطيع مقاومته .. لن تصدق من هي ؟ .. (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت فنانة مصرية شهيرة، اعترافات نارية، حول مشاهدها في الأعمال الفنية التي جمعتها مع الزعيم عادل إمام، وكذا عن العلاقة التي تربطهما. أنها الفنانة لبلبة التي بدأت مسيرتها في عالم التمثيل عام1951 من خلال فيلم "حبيبتي سوسو"، وكانت حينها طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها.

وأطلق النقاد والجمهور على الفنانة لبلبة، منذ بدايتها في تقليد أصوات المشاهير والفنانين، لقب "الطفلة المعجزة".

ولبلبة، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، واسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في 14 نوفمبر عام 1945 بمدينة القاهرة من أسرة سورية ذات أصول أرمنية.

وظهرت عليها علامات الموهبة مبكراً، فعملت في فرق استعراضية، قبل أن تلتقطها السينما، وتبدأ في مسيرة طويلة، كان نتيجتها عدد كبير من الأفلام الناجحة، حيث يتجاوز رصيدها الفني حالياً أكثر من تسعين عملاً.

واشهر أعمال الفنانة الكبيرة لبلبة: "السكرية، في الصيف لازم نحب، شيء من الحب، احترس من الخط، الشيطانة التي أحبتني، خلي بالك من جيرانك، عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوتو، البعض يذهب للمأذون مرتين، وغيرها.

كما لا يمكن الحديث عن مسيرتها دون الحديث عن ذلك الثنائي الجميل الذي شكلته مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال السينمائية، كما قدمت معه مسلسل "صاحب السعادة"، في عام 2015.

من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى موهبة لبلبة الغنائية، فقد أصدرت ثلاثة البومات بصوتها وهي: خطفوا حبيبي، بابا حبيبي، وبنت مصر الجديدة، كما قدمت أغنية في فيلم عجايب يا زمن عام 1974.

وكانت لبلبة دائماً رمزاً للفتاة الشقية والقوية والرومنسية، في آن واحد، وتألقت خلال مسيرتها الفنية الطويلة في كافة ادورها، وتعد واحدة من أشهر النجوم في الوطن العربي.

أثناء مشاركتها في إحدى اللقاءات التي أقيمت على شرف حضور معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في دورته الـ51، روت صاحبة ألقاب: الطفلة المعجزة وجميلة السينما، ونجمة الشاشة، العديد من المواقف التي واجهتها اثناء مسيرتها الفنية.

وتحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن أهم الخطوات الكبيرة في مشوارها الفني، وعلاقتها بالزعيم عادل إمام وسبب اشتعال نشوتها عندما تكون معه.

لبلبة، مدحت وطال مدحها، علاقتها بعادل إمام، وصرحت: "أنا أعتبر عادل إمام توأمي الفني، وأفلامي الناجحة كلها كانت معه، وهو إنسان حنون، وتعلمت منه الكثير والكثير في الحياة".

واضافت: "أصبح في منتهى النشوة عندما أجلس معه، وهو شديد التنظيم في كل مناحي حياته، وظل دائمًا ينصحني بما علي فعله، أتمنى أن أراه ناجحًا بي أو من غيري".

وكشفت النجمة لبلبة عن قصة مشهد جريء لم توافق عليه الفنانة الجميلة ميرفت أمين، فكان سببًا في أن تتسلم الدور بدلًا عنها.

وقالت: "ذات يوم طلبني القائمون على العمل لبطولة فيلم خلي بالك من جيرانك مع عادل إمام، ثم قرأت السيناريو ومثلتُ الفيلم الذي أحبه حتى الآن ونجح نجاحًا ساحقًا، ولكنني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضًا على ميرفت أمين وهي لم توافق عليه بسبب مشهد كان يجب أن تلبس فيه ملابس نوم، وذلك الرفض لأنها كانت قد تزوجت وقتها من حسين فهمي".

واردفت لبلبة الحديث بعدها عن علاقتها بالزعيم موضحة: "مثلتُ مع عادل فيلمًا كان بالأبيض والأسود، ولم أتعامل معه سوى في مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن هناك كيمياء خاصة بيننا بسبب ذلك المشهد".

وتابعت: "مثلت مع عادل أفلامًا عديدة ناجحة مثل احترس من الخط - خلي بالك من جيرانك، حتى توقفنا لفترة طويلة، ثم بدأ عادل في تغيير شكل أسينماه بشكل عام، وذات مرة اجتمعنا في مكان عام، ثم مال عليَ وقال: امتلأ جسدك، اخضعي لحِمية تخسيس لأنني أريدك في فيلمي القادم (عريس من جهة أمنية)".

وعملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، وقدمت العديد من الأغنيات للأطفال، وتزوجت لمرة واحدة من الفنان حسن يوسف ( 1964–1971).