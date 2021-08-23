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انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة ممثل مصري شهير جداً أحبه الجمهور بشدة.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - فنان شهير
2021/08/23 الساعة 02:00 صباحاً (عمار النجار)
كشف الممثل المصري منير مكرم عن وفاة مواطنه الممثل ماهر لبيب، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ونشر منير مكرم صورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي للراحل، وعلّق عليها ناعيا اياه بالقول: " الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي".
الجدير ذكره ان في رصيد الراحل عدد كبير من الأعمال التمثيلية، اذ بدأ مسيرته في منتص