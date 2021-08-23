صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة ممثل مصري شهير جداً أحبه الجمهور بشدة.. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - فنان شهير

2021/08/23 الساعة 02:00 صباحاً (عمار النجار)

كشف الممثل المصري ​منير مكرم​ عن وفاة مواطنه الممثل ​ماهر لبيب​، وذلك بعد معاناة مع المرض.



ونشر منير مكرم صورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي للراحل، وعلّق عليها ناعيا اياه بالقول: " الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي".



الجدير ذكره ان في رصيد الراحل عدد كبير من الأعمال التمثيلية، اذ بدأ مسيرته في منتص