انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تظهر بصدر مكشوف و شورت شفاف يكشف فخذيها بكل وضوح ! .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة مُثيرة في حفلها الغنائي بمصر، حيث ارتدت فستاناً أسود مكشوف الظهر وبقصة V عند منطقة الصدر، وأسفله "شورت" تغطيه قماشة من الموسلين.





واعتمدت كالعادة تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً .

وقد لاقت إطلالة نانسي إعجاب متابعيها.

وكان انتشر قبل ساعات فيديو طريفا لوصول نانسي الى مصر حيث استقبلها جمهورها بطريقة مميزة على انغام اغنيتها "سلامات".