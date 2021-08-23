سيرين عبد النور تستعرض «صدرها» بظهور جريء من على البحر! .. (صورة صدمة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/23 الساعة 01:30 صباحاً (محمود الأديب)

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مشاركة متابعيها فيديو لها من على مرسى بحري وهي تستعرض إطلالتها، وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.

أطلت سيرين عبد النور مرتدية فستان كت طويلا باللون الأخضر وبقصة مميزة من منطقة الخصر والبطن، واختارت علية حذاء كعب عالي باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.