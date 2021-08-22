انت الان تتابع خبر عريس عاشر عروسته طوال ليلة الدخلة وفي الصباح الباكر وجدوه جثة هامدة ..ستنصدم عندما تعرف السبب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتهى ماراثون غريب من نوعه بفاجعة راح ضحيتها رجل نجيري قرر الدخول في “سباق جنسي” مع شريكة حياته في ليلة الدخلة.

وذكرت صحيفة الغارديان، أن الحادث وقع قبل أيام في ولاية لاغوس النيجيرية، عندما تحدى شاب في منتصف العمر يدعى، ديفي، فتاته لوفيت، وتراهن معها لمعرفة من منهما يستطيع ممارسة الجنس دون توقف لأطول فترة.

وتراهن ديفي مع فتاته على مبلغ 50 ألف نيرة نيجيرية حوالي (140 دولارا)، تذهب للفائز منهما.

ووافقت لوفيت، على الرهان واستأجرت هى وعريسها غرفة في فندق لذلك “الماراثون”.

وبعد عدة ممارسات، فقد ديفي وعيه وخر على جسد فتاته وقد فارق الحياة. وأخبرت لوفيت موظفي الفندق بما حصل معها وبتفاصيل الرهان الذي أدى إلى وفاة ديفي.

واعتقل عناصر الشرطة الفتاة ليفي وأرسلوا الجثة إلى التشريح الشرعي للبت في القضية بعد ظهور النتائج.