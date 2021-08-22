انت الان تتابع خبر بعد نبوءتها بوفاة دلال عبد العزيز.. العرافة ليلى عبد اللطيف تصدم الوسط الفني بنبوءة مرعبة هي الاولى من نوعها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، وذلك لمن احد اللقاءات التليفزيونية تتحدث فيه عن تنبؤاتها.

ومن خلال الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، فقد تنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض من نجوم الفن كما تطرقت إلى تعرض الفنان الراحل سمير غانم، لوعكة صحية كبيرة في 2021.

وخلال لقاءها مع الإعلامي طوني خليفة، قال لها إن الفنان سمير غانم يعاني من وعكة صحية بالفعل إلا أنها أكدت له أن هناك 3 فنانين سيغيبهم الموت هذا العام، بينهم أحد أهم رموز السينما والمسرح والدراما.

وقالت خبيرة الأبراج: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون».

وتسبب المقطع المتداول في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن المقطع فسر ما حدث تفصيليًا، في حين وجد البعض أن الأمر مجرد صدفة، معلقين: «كذب المنجمون ولو صدقوا».