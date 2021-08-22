انت الان تتابع خبر صدمة كبرى بعد معرفة مهنة الفنانة أحلام قبل الشهرة.. وكم كان راتبها؟ أسرار تكشف لاول مرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تشتهر الفنانة الاماراتية احلام الشامسي بأنها واحدة من اغنى نجوم الفن في العالم العربي واكثرهم تفاخرا بثروتها وبأنها دائما ما تتباهىآ احلامآ بمجوهراتها التي تصل قيمتها الى ملايين الدولارات.

وكان قد بلغ سعر احد اطلالاتها خلال تكريمها من الهيئة العامة للترفيه في السعودية حوالي 7 مليون دولار حيث ارتدت عقدا وأقراطا صممت خصيصاً لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وهي أغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن.

لكن لا يعلم الكثيرون ان بدايةآ احلامآ كانت متواضعة قبل الشهرة وانها عملت في اكثر من مهنة قبل بداية مشوارها الفني حيث كشفت في مقابلة اعلامية عن أنّ طفولتها ونشأتها لم تكن سهلة، فقد تنقلت بين 10 مهن بدأت بالتعليم بعد وفاة والدها رغم متابعتها للدراسة في الفترة الصباحية.

كما صرّحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

أما عن راتبها حينها، فقد قالتآ احلامآ في تفاعل مع متابعيها على تويتر: “صحيح انا بدئت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسه ب الف ريال وكنت اعول اسرتي مع اخواتي وهاذي كانت البدايه براڤوا عليكي والمسئوليه تبداء من الصفر.