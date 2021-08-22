انت الان تتابع خبر وداعًا دنيا و إيمي سمير غانم .. قرار مفاجئ من الفنانتان المصريتان يحزن كل المتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقف الثنائي دنيا وايمي سمير غانم في جنازة والدها ووالدتهما في حالة عجز كاملة، لا يقدران على شئ سوى البكاء، فقد سلما أمرهما إلى ربهما الذي استرد أمانته، شعرا باليتم الشديد، وزاد على هم فراق أبيهما حزن كبير للغاية تعيشه حاليًا إيمى ودنيا سمير غانم منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذى لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ 20 من مايو برحيل سمير غانم ليعيشا فصلا طويلا من الحزن شهده عام 2021



خبطتين في الراس

لم يستطيعان الوقوف على قدميهما مرة أخرى بعد فاجعة فقدان والديهما في أقل من ٣ شهور، فإن النجمة إيمي ودنيا سمير غانم تعيشان حالة سيئة للغاية بعد وفاة والديهما وقد أصيبت العائلة كلها بفيروس كورونا في وقت سابق وتم شفاء النجمتين ولكن كان للقدر رأي آخر حيث أن والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز قد اشتد عليهما المرض وتوفي سمير غانم بعد فترة قصيرة ثم توفيت الوالدة بعد 3 شهور وبالتحديد يوم السابع من شهر أغسطس، كان لهذه الصدمات المتتالية في حياتهما أثرها العميق في نفسية النجمتين مما جعلهما يتواريان عن الأنظار خلال الفترة الحالية والاختفاء عن الساحة الفنية تماما، هذا وقد كشف مصدر مقرّب من الفنانتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم عن حالتهما الصحية بعد وفاة والديهما، الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم.



حالة اكتئاب

وصرح ذلك المصدر المقرب في أحدث لقاءاته الإعلامية أن الفنانتين ما زالتا تعيشان حالة من الاكتئاب والعزلة والصدمة مما حدث لهما وأنهما لا يستوعبان ما حد بالشكل الكامل، وأن المقربين منهما نصحوهما بإستعادة نشاطها الفني واستقبال الأعمال الفنية مرة أخرى للخروج من حالة الحزن، ولكن بحسب المصدر فإن الفنانتين ترغبان في المكوث لفترة حتّى تستطيعا خلالها إخراج أحزانهما التي كانت مكتومة بعد وفاة والدهما حتى لا يشعرا والدتهما بأي إحساس برحيله" .



لقاء في الجنة

وقد صرحت الفنانة " إيمي سمير غانم " بأنها تشعر بالاشتياق الشديد، والحنين الدائم لوالديها الفنانين الراحلين، وكان ذلك من خلال منشور ارفقته بصورة أعادت نشرها عبر ستورى حسابها الرسمي على إنستجرام، توحى بأنه لقاء بينهما فى الجنة، حيث ظهر سمير ودلال فى الصورة وهما يتعانقان وحولهما القمر وأغصان الزهور والطيور.

اعتزال ايمي ودنيا

وبعد إختفائهما الكامل من الساحة الفنية، فقد تصدرت عناوين خبر اعتزال الفنانتين إيمي ودنيا أبناء الراحل سمير غانم لمحركات البحث في جوجل، وعلى مواقع التواصل ايضا، واهتم الكثيرين بمعرفة إذا ما كانتا يعتزمان الاعتزال وعدم العودة إلى التمثيل بالفعل وهما من عائلة فنية، وصرح المصدر المقرب من النجمتين أنهما لا تنويان اعتزال الفن في هذه الفترة، ولكنهما تعيشان حالة حزن شديد يمنعهم من الخروج أو العمل خلال الفترة الحالية لاستيعاب الموقف واستكمال حياتهما بشكل طبيعي، ويبحثان عن الدعم النفسي فقط من زوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان، ولكن الفنانات من عائلة فنية ولن يتمكن أي منهما من التخلي عن الفن ومواصلة مسيرة الوالدين الفنية العريقة، وقد وجهت الفنانات الشكر لكل الجمهور المصري والعربي الذي يساندهم في خلال هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها ومراعاة مشاعر الأسرة وما تمر به من حزن.



والديها أصيبا بعدوى كورونا

وقد مرت بنات الفنانين دنيا سمير غانم وإيمى بمعاناة كبيرة للغاية بدأت مع مرض الوالدين، ودخولهما المستشفى للمرة الأولى في الـ 30 من أبريل خلال العام الجارى، بعد إصابته ما بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت من وقتها رحلة المعاناة النفسية مع مرض الوالد سمير غانم أقل من شهر داخل المستشفى ثم وفاته في الـ 20 من مايو بالتحديد دون علم زوجته الراحلة بأى خبر عن وفاة سمير غانم.

رحيل الأب

وبعد رحيل الأب لم يستطيع حتى أن يعبرا عن حزنهما فلم تقتصر الضربة الموجعة لـ دنيا سمير غانم وايمى على مجرد رحيل الوالد، وإنما كان علي الثنائى كتمان الخبر في أنفسهم و على والدتهما دلال عبد العزيز بأوامر الأطباء وان ذلك سوف يحسن من حالتها الصحية ويحافظ على نفسيتها مرتفعة، وأملاً فى استرداد عافيتها، ليحرما من أبسط حقوقهما في إظهار حزنهما أمام الوالدة التي بقت لم تعرف حتى آخر يوم بعمرها.



80 يوما حتى وفاة الأم

مرت فترة كبيرة للغاية على رحيل الأب تقدر ب80 يوما بالتحديد هي المدة التي عاشتها إيمى ودنيا سمير غانم كفارق زمنى بين رحيل الأب ثم رحيل الأم تباعاً، وقد مرا بتفاصيل مؤلمة وصدمات خلفت حزن كبير لدى الثنائى الذى عاشا أيامًا من الحزن الطويل ربما يظل تأثيرها طويلاً عليهما.

ايمي ودنيا: سلمينا على بابا

وفي لحظة الوداع لم تقدر ابنتي الفنانة على التماسك أمام المشهد الحزين، وانهارت إيمى ودنيا سمير غانم فى البكاء ودخلا في دوار بسيط أدي لغيابهما المؤقت عن الوعي تزامنا مع إقامة صلاة الجنازة، وتوافد عدد من الفنانين والمحبين للفنانة ك إلى مستشفى زايد التخصصى استعدادا لخروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز وسط اجرءات أمنية فى محيط مقر المستشفى.