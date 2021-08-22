انت الان تتابع خبر خالد مقداد يوجه رسالة مؤثرة لنجله الأكبر ’’الوليد‘‘ بعد زفافه وينشر صورة العروس الحسناء التي خطفت الأنظار بجمالها الصارخ.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنجم طيور الجنة الوليد مقداد في يوم زفافه مساء الخميس الماضي، في الأردن، حيث تصدر محركات البحث نتيجة صدمة الجمهور يتساءلون "متى كبر الطفل الصغير الذي كان يمتعنا بأغاني طفولية جميلة؟".

وظهر مقداد وهو يستعد لحفل زفافه، إضافة إلى الصور التذكارية التي جمعته بأصدقائه، كما وظهرت عائلة مقداد في حالة من السعادة بزفاف إبنها، في بعض المقاطع التي تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف.

ووجه خالد مقداد والد العريس بعض الكلمات المؤثرة لأبنه وزوجته عبر صفحته الشخصية فيسبوك، "مبارك يا ولدي، ولدي وسندي وأغلى ما عندي ( الوليد ) .. اليوم أزفك لعروسك التي أحببت ( نور ) وقد أحببناها جميعاً منذ كانت طفلة خجولة تمرح ببراءة مع أطفال العائلة .. اليوم تجتمع يا بنيّ مع من كتب الله لك أن تكون حليلة جليلة جميلة تملأ حياتك بالسعادة والهناء".

وأضاف، "اليوم ظفرتَ بذات الدين فنعم الظفر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أكرِمْها يا ولدي فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وتذكر دائماً .. استوصوا بالنساء خيراً .. وأنت يا نور يا بنيتي الغالية كوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له أمَة يكن لك عبداً واعلمي أنك خرجتِ من بيت أهلِكِ إلى بيت أهلك وقدْركِ من قدْر ابنتي جنى ".

وتابع، "اليوم تغادرنا يا وليد والحزن يختلط بالفرح يا حبيبي لقد تركتنا باكراً وأنت في مقتبل شبابك أيها العشريني البطل يامن جئتني لتستأنس برأيي في خطوة الزواج المبكر وقد فاجأتني بذلك لكنه الفخر والثقة بأنك رَجُل راشد ذو خلق ودين وقد تحملت المسؤولية منذ نعومة أظفارك جعلني أوافقك الرأي وكانت الخطوة المباركة في اقترانك بابنة الكرام من آل مقداد .. اليوم أزفك يا فلذة كبدي لعروسك وأنا أدعو الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير".





كما وعلق المعتصم مقداد على زواج أخاه، "في حد فيكم لسا مش مستوعب انو وليد تزوج ولا أنا لحالي بس حاسس هاد الشعور".