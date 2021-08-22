عـــــاجل.. الملك سلمان يُسعد قلوب المسلمين والخليجين بخبر سار أنتظروة منذ فترة .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، قرارًا ًا بشأن الكعبة المشرفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أصدر أمرا بالموافقة على غسيل الكعبة المشرفة غدًا الإثنين.

ومن جانبه أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة.

وكان الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" وصل أمس السبت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ100 معتمر، لأداء مناسك العمرة لهذا العام والصلاة في المسجد النبوي.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة السعودية هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي.

وكثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.