انت الان تتابع خبر تسريب لقطات فاضحة لـ’’دلال عبد العزيز‘‘ مع الفنان عادل إمام.. ظهرت بشكل مُخل من على السرير وهذا ما كان يفعلانة !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو محرج للممثل المصري عادل أمام مع الفنانة دلال عبد العزيز أثناء تمثيل مشهد وصف بالجريء.

حيث ظهرت الفنانة دلال وبجانبها الفنان عادل امام على السرير في وضع رومنسي للغاية ولم يجرى على فعل شي على غير عادت الفنان لانها كانت زوجة صديقة المقرب سمير غانم .

وعلق الفنان الراحل سمير غانم في لقاء سابق مع برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قبلة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز للفنان عادل إمام في فيلم "النوم في العسل" بأنه لم يشاهد الفيلم من الأساس!

وقال سمير غانم"خدت حقي منها وفضلت أبوسها وقولتلها تأخد إذن مني قبل ما تتباس، هي بصراحة حاولت تستأذني بس أنا كنت ببوس واحدة تاني".

وتابع، "أنا مشفتش المشهد ده، لأني نادر أما بشوف الأفلام، كمان ده قديم أوي، بس هدور وأشوفه، التعليقات عليه ضايقتني طبعًا، بس أحنا في بلد حر كل واحد يقول اللي هو عايزه طالما مش بيضر حد ده تمثيل بيبقى فيه كل حاجة".