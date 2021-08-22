انت الان تتابع خبر زوجة أبو هشيمة.. ياسمين صبري تشعل المواقع بصورها كشفت كل شي ولم تخفي شي (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي، برشاقتها، بعد نشرها صورةً وهي تمارس التمارين الرياضيّة في حديقة المنزل.

وجاء في بعض تعليقات الجمهور على صورة ياسمين صبري قول أحدهم: “يا عم والله ارشق من جورجينيا”.في إشارة الى زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وبينما أثنى الجمهور على رشاقة الفنانة، سألت إحدى متابعاتها قائلة: “كأنك نحفتي!؟”.