انت الان تتابع خبر فضيحة السعودية رهف القنون تصيبها بالجنون .. ابنتهما ليست من صلب زوجها والأخير ويفجر معلومات صادمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الصمت المطبق هو حال الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون فيما بدأت خطواتها الأولى نحو الجنون بعدما أعلن زوجها خلال الساعات الماضية ​ خبراً هز الرأي العام في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



فبعد إجرائه فصح الحمض النووي لإبنته ريتا من رهف، كشف بصورة أوضح فيها عدم تطابق الـDNA، ما يعني أنها ليست إبنته.

وكتب قائلاً: "دائماً ما رغبت بان أعمل فحص الـDNA، لكني أحببت إبنتي كثيراً، كنت خائف أنني سأخسرها، ولكن أمها كررت أنها لا تريد إبنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها.



لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني بأن ريتا ليست إبنتي وأنني سأتركها، لهذا السبب لم تريد مني أن أجري الفحص، وبعد ما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما هي تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها. كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أن ريتا ليست إبنتي."

وكشف عن ردها الصادم بعد إخبارها قائلاً: "أرسلت لرهف وأخبرتها..فقالت أنها سعيدة انني لست الوالد وان ريتا ستكون بحال أفضل مع شخص آخر غيري".

ما قاله زوجه رهف صدم المتابعين، ما جعلهم يتفاعلون في صفحاتهم الخاصة وبالتعليقات رافضين ما فعلته رهف.