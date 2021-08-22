انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد تصدم الجميع وتكشف ما حصل لبنات سمير غانم؟ .. قطعت القلوب بهذا الأمر الصادم ..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن صلة الجيرة التي تربطها بأسرة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز كانت بمثابة سند لها.

وقالت نبيلة: «دلال وسمير كانا ونعم الجيرة والأصدقاء، كنا معظم الأوقات مع بعض، دلال كانت إنسانة طيبة وخيرة جدا، وسمير نفس الأمور وكان تربطهما علاقة قوية جدا بجميع الجيران، لأنهما كانا بمثابة الأب والأم للجميع».

وأضافت نبيلة: «قبل مرض دلال وسمير كان دائما تأتي عندي إيمي وتقضي معي وقتا طويلا، وبعد إصابة والديهما بفيروس كورونا كان ترددهم على المنزل قليل جدا ولكن كنت أتواصل معهم هاتفيا، فشعرت أن ايمي ودنيا كانتا متحملتين فوق طاقتهما، كان حزنهما على سمير بداخلهما تذهبان لزيارة المقابر وبعدها تذهبان للجلوس بجوار دلال وكان مفروض إن يخففوا أي حزن عليها وتخلوا عن الملابس السوداء من أجل دلال».

واختتمت نبيلة: «أتمنى من الجميع الدعاء لـ إيمي ودنيا بالصبر لأن روحهما كانت في دلال وسمير».

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 أيار 2021، وغادرت عالمنا يوم السبت 7 آب الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتم دفن دلال عبد العزيز في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.