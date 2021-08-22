انت الان تتابع خبر وصفته بأنه ’’مجرم وناكر للجميل’’ .. الراحلة ’’دلال عبد العزيز’’ تفضح زوج إحدى بناتها .. من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بين دلال عبد العزيز وزوجي ابنتيها الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، علاقة من نوع خاص، فهي تعاملهما كأنهما ابناها وتقف في صفهما ضد ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم في بعض الأحيان.



تولت دلال عبد العزيز إدارة ترتيبات زواج ابنتيها، فبعد موافقة أبيهما سمير غانم على إتمام هاتين الزيجتين، أسند إلى دلال مهمة إتمام ترتيبات الزواج والاتفاقات بين الأسرتين، وهذه المهمة جعلت علاقتها بهما قوية جدا بسبب تواصلها معهما باستمرار.



حتى تجاوزا فكرة الحماة وأزواج البنات وأصبحا يناديانها باسم الدلع المفضل لديها: ديدي.

رامي رضوان ودلال عبد العزيز

رامي رضوان هو زوج ابنتها الكبيرة دنيا سمير غانم، تحبه دلال على نحو خاص وتعتبره ابنها الأكبر، وفي أكثر من لقاء أكدت أسرة سمير غانم أن رامي هو الزوج المثالي الذي تمنوه لابنتهم.



وفي أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، أوضح رامي رضوان كاشفاً كواليس علاقته بدلال عبد العزيز على نحو خاص، داخل أسرة الفنان الراحل سمير غانم.



وقال رامي رضوان: "أنا مش بعتبر دلال عبد العزيز والدة دنيا حماتي، أنا معنديش حماة، أنا بعتبرها أمي الثانية"، مشيراً إلى أنه يُفضل وقت حدوث أي خلاف أسري مع زوجته أن يظل هذا الخلاف في حيز الأسرة فقط.

أوضح رامي رضوان: "لو دنيا بقى راحت فضفضت مع والدتها، فالفنانة دلال عبد العزيز بتقف مع الحق، ولو أنا غلطان بتقول لي أنت غلطان، وبقبل منها الكلام عادي".



وكانت دلال عبد العزيز قد أكدت على محبتها لرامي رضوان وحسن الرداد، مشيرة إلى أن حبهما في قلبها مثل حب دنيا وإيمي تماماً، تفرح لنجاحهما وتحزن لحزنهما، وكانا يمثلان لها ابنيها الذان لم تنجبهما.



حسن الرداد ودلال عبد العزيز

علاقة حسن الرداد بدلال أشد قوة؛ وذلك لتعاونهما معا في أكثر من عمل فني، وأكدت أنها شعرت بأنه ابنها بعدما وجدته يقف بجانبها أثناء وفاة والدتها، وقالت إنها عرفته فيما بعد إلى دنيا وإيمي، لتبدأ بعدها قصة حبه مع ابنتها إيمي.



وكان حسن الرداد يجسد دور ابن دلال عبد العزيز، خلال مسلسل ابن الأرندلي الذي توفيت والدتها خلال تصويره، فقدم لها الدعم وتعامل معها بود كبير، وهو ما وطد العلاقة بينهما.



ووصفت دلال عبد العزيز حسن الرداد، زوج ابنتها إيمي بأنه "شخص جميل وابن ناس طيبين ومتربي ويدخل القلب على طول"، كما كانت تجمعها بوالدته الراحلة "الحاجة فادية" علاقة أسرية طيبة.



من جانبه قال حسن الرداد إن دلال عبد العزيز في أول تعاون فني بينهما، كانت توجهه كثيراً وتنصحه، مؤكداً أنها كانت في غاية اللطف والتهذيب.



وتابع: "أول مرة قعدت معاها قابلتني بابتسامة حلوة كده، هي بشوشة بطبعها وست جميلة وحبوبة ودمها خفيف".



وفي لقاء تلفزيوني سابق قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إن الفنان حسن الرداد مجرم وناكر للجميل.



تصريح الفنانة دلال كان خلال لقاء في برنامج "الحكاية" مع الاعلامى عمرو اديب، وجاء بعد أن قال الفنان حسن الرداد، :" إيمي لو طبخت هتعمل اكل حلو، ولو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو برده".



وقالت الفنانة دلال عبد العزيز ساخرة:" حسن مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر"، مضيفة:" أنا مليش في المطبخ وابنتي دنيا بتعرف تطبخ ولكن إيمي مبتعرفش تطبخ".

وأضافت دلال عبد العزيز:" حسن الرداد شخص جميل وابن ناس طيبين وأنا اللي عرفته على ابنتي إيمي، ودخل قلبي وحبيته وهو فنان ممتاز".