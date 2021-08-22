انت الان تتابع خبر الطفلة الصغيرة نجمة طيور الجنة «جنى مقداد» أصبحت عروس تخطف الأنظار وشكلها تغير تماماً .. اتفرج الصور ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الطفلة التي كانت تنطق بعض الكلمات بصعوبة وهي لم تبلغ الخامسة من عمرها اثنا مشاركتها اخوانه الاناشيد التي كانت تعرض على قناة طيور الجناة اصبحت اليوم في بداية شبابها بعدما تغيرت ملامحها تماما .



وتفصيلا فقد ارتسم إسم "جنى" مقداد في أذهان الكثير من أطفال الوطن العربي، حيث حققت شهرة عالية منذ كانت طفلة وبداية مسيرتها الفنية في فرقة وقناة طيور الجنة التي يمتلكها والدها "خالد مقداد".





ومن أبرز الأغاني التي أشتهرت بها جنى مقداد، ولا زال يرددها الكثير من الأطفال حتى اليوم، أغنية "ماما جابت بيبي"، واغنية "ماما جابت بيبي"، وأغنية "كيف الحال"، وغيرها من الأغاني التي تميزت بأدائها بصوتها الجميل.



ولأن إسم جنى مقداد إرتبط بالطفولة عند ملايين المعجبين بها من الأطفال، فقد كان ظهورها الأخير مفاجأة صادمة لهم، حيث كبرت وتغير شكلها تماماً، واصبحت جميلة أكثر.



