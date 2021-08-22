انت الان تتابع خبر منها فيديو مخل .. فضائح لاحقت دنيا سمير غانم وكادت تعتزل الفن بسببها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تتوقف الإشاعات عن ملاحقة الفنانين والمشاهير لكن ماتعرضت له الفنانة دنيا سمير غانم في بداية نجوميتها كاد أن يدمر حياتها.



ولدت دنيا سمير غانم في 1 يناير 1985 وقد نشأت في عائلة فنية وورثت موهبة التمثيل من والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.



عاشت دنيا طفولة مرفهة فقد ولدت وفي فمها ملعقة ذهب كيف لا وهي ابنة نجم كبير في المسرح، وممثلة كبيرة في الدراما.



بدأت دنيا نشاطها الفني وهي في العاشرة من عمرها ففي عام 1995 سحبتها دلال عبدالعزيز إلى عالم التمثيل وقدمتها معها في فيلم «امرأة وامرأة» (عام 1995) مع المخرجة نادية حمزة.. ثم قدمتها بدور طفلة في مسلسل «حواء والتفاحة» (عام 1996) مع المخرج مجدي أبو عميرة.



صارت دنيا لصيقة بأمها في غالبية أعمالها، حتى جاء مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة» (عام 2001) ولعبت دلال دور البطولة أمام يحيى الفخراني، ولعبت دنيا دور ابنته «ندى»، وبدت شابة لها أداء خاص بها، فتركزت الأضواء عليها.. وفي الأعمال التالية انفصلت عن والدتها، وبدأت الأدوار الرئيسية تطاردها، وبدأت الصحافة تهتم بها.



إشاعة الفيديو

وفيما كان يعرض لها المسلسل الناجح «عباس الأبيض في اليوم الاسود» (عام 2004) أمام يحيى الفخراني وماجدة زكي، ويشيد الجميع بأدائها، وقعت دنيا ضحية إشاعة عن فيديو عار تبادله الشباب بشكل واسع على الهواتف النقالة، قبل أن يتسيد الإنترنت عالم التواصل الاجتماعي.. وبعد سنوات طويلة قال سمير غانم «بناتي متربية وربنا يجازي من ينشر الفضيحة».



وقفت دلال إلى جوار ابنتها بقوة في هذه الأزمة.. وفكرت دنيا في اعتزال الفن، لكنها عادت لتسحبها معها في الأعمال الفنية، فشاركتا معاً في بطولة مسلسل «أحلام البنات» مع هدى سلطان وطارق لطفي، لكن الدور لم يكن مناسباً حيث تظهر في دور فتاة تعاني انفصال والديها وتتورط في علاقة غير شرعية مع شاب مستهتر لا يحافظ عليها.. وبدا العمل اجترارا لأزمتها على الشاشة.



إشاعات متلاحقة

ومع صخب النجاح الذي حققته بدأ إزعاج الاشاعات يحيط بها، حيث تم تزويجها بأحمد الفيشاوي، ثم بالمنتج كريم السبكي، ثم بالفنان أحمد مكي.. وكانت نصيحة والدها لها عندما اكتشف تعلقها بفكرة الزواج والارتباط «لا تقتلي نفسك الآن.. جربي كل شيء.. ولا تفكري سوى في العمل والنجاح». وكونت ثنائيا ناجحا مع أحمد مكي، وتحولت إلى تميمة حظه ونجاحه.. ففي العام التالي استحوذ عليها لتشاركه في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، ثم في مسلسل «الكبير أوي» الذي سيمتد لعدة أعوام تالية بنجاح كبير.

نجاح عالمي

في سبتمبر 2015 أطلقت دنيا ألبومها الغنائي الأول «واحدة تانية خالص» على اليوتيوب.. كانت فكرة المنتج أنه أمام سرقة الأغاني على الإنترنت لا حل سوى تسويقه حصرياً عبر غوغل بين الشباب.. وكانت التجربة ناجحة جداً، فاحتلت أغانيها المركز الأول عربياً، وزحفت بها للمنافسة عالمياً، فأصدرت شركة «غوغل أرابيا» بيانا تؤكد نجاح التجربة على موقع يوتيوب، حيث حققت أغنيتها «قصة شتا» اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼيين ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼل الأسبوع اﻷول، واحتلت المركز اﻟﺜﺎﻟث عالمياً بعد كليب للمطربة المثيرة للجدل مايلي سايروس.

بدأت دنيا تسخر تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت لمصلحة موهبتها، ورغم أنها أنجبت ابنتها الأولى «كايلا»، (اسم أصله افريقي ومعناه تاج أو إكليل الغار)، فانها صارت نجمة المراهقين، وصارت حساباتها على تويتر وفيسبوك وانستغرام تضم ملايين المتابعين.. وتحولت إلى ايقونة للإعلانات التجارية تدفع لها الملايين من أجل إطلالتها وهي تقدم منتجاً.

زواجها

تزوجت دنيا سمير غانم من الاعلامي رامي رضوان، عام 2013 وتعد علاقتهما من أنجح العلاقات والزيجات بالوسط الفني وقد أنجبت طفلة عام 2014 أطلقت عليها اسم كايلا .