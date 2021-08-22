انت الان تتابع خبر تنبؤات ميشال حايك المخيفة تتحقق من جديد .. وماحدث لا يخطر على بال (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميشال حايك توقّع فيه "فصولا جديدة ومذهلة في مسار حركة طالبان"، على حدّ تعبيره.





وكانت حركة طالبان قد أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.



وقبل أيام صدم ميشال حايك الجمهور بصدق تنبؤاته حول انفجار عكار بلبنان حيث توقع قبل أشهر في لقاء مع قناة MTV اللبنانية وقوع انفجار جديد في لبنان وقال :”الأنظار تتوجه على عكار مطرح ما تتراكم الأحداث ومطرح ما بيختلط النور بالنار.”