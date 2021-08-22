انت الان تتابع خبر بكل جرأة .. الفنانة غادة عادل: هذا ما حدث بيني وبين الفنان "عادل إمام" داخل غرفة مغلقة .. لن تصدق ماذا حصل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/22 الساعة 07:30 صباحاً (محمود الأديب) وصفت الفنانة المصرية غادة عادل الفنان عادل إمام بأنه أحن إنسان في الدنيا ، مشيرة الى أنها عملت معه في “عفاريت عدلي علام”. وأردفت: كانت أحلى حاجة حصلت في حياتي. وأضافت في حوار مع مجلة “حريتي” أنها في أول يوم تصوير معه كانت ىتشعر بالقلق والتوتر وأنه هو الذي كسر حالة الخوف عندها حينما بادر وزارها في غرفتها وتجول معها في مكان التصوير وكان يمازح الجميع . وردا على سؤال: هل عملك مع فاتن حمامة وعادل إمام أثر بأي شكل على اختياراتك؟ أجابت: “حينما عملت مع سيدة الشاشة العربية كنت صغيرة في السن ، ولم أكن مدركة لحجم وأهمية تجربتي معها في وقتها. وطبعا تعلمت منها اللتزام الشديد واحترام العمل والتعامل بجدية مع مسئولياتي، ولكن اختياراتي مع الوقت تغيرت لسبب آخر أهم وهو نضوجي أنا شخصيا وتغير معاييري الشخصية في الحكم على الأشياء، وفهمي أيضا لذائقة الجمهور مع الوقت غير في طريقة نظرتي لأي دور. مؤخرا أصبحت أراهن على الأدوار التي تتطلب مجهودا وتمنحني فرصة استعمال موهبتي وتقدمني في إطار غير نمطي.