انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ أبنة ملك الأردن.. نافست أميرات الخليج بججمالها الرباني الخارق ولن تتخيل ان هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عاهل الأردن، الأنظار، بعدما حضرت حفل افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء نيابة عن أبيها، الذي أنشئ بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وصنعت الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، التاريخآ العام الماضي، عندما اصبحت أول امرأة في المملكة الهاشمية، "طيارة" في سلاح الجو، ويطلق عليها "شيهانة" سلاح الجو.

وحصلت الأميرة، على تكريم مرموق من قبل والدها، الملك عبدالله الثاني نفسه، في قصر الحسينية في عمان خلال مراسم تخرجها.

وانضمت الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله، إلى حفل التكريم بمناسبة إنجازها.

كما حضر الحفل، رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد سلاح الطيران وقائد كلية الملك الحسين الجوية.



وكتب ولي العهد الأمير الحسين على إنستغرام مهنئاً شقيقته: "متألقة ومجتهدة كالعادة، تهانينا لتخرجك واتمنى لكِ المزيد من النجاح والإنجازات".



وتخرجت الأميرة سلمى في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في إنجلترا في نوفمبر 2018، حيث أكملت دورة تدريبية قصيرة على غرار والدها وشقيقها الأكبر.

والأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وابنة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله، وهي الرابعة من الأسرة بعد الأميرات بسمة بنت طلال وعائشة ابنة الملك الراحل الحسين وشقيقتها الأميرة إيمان اللواتي تخرجن من ساند هيرست العسكرية.



وكان من أفراد الأسرة الذكور الذين تخرجوا من الكلية البريطانية ثلاثة ملوك هم طلال والحسين وعبدالله الثاني، ومن الأمراء: الحسين بن عبدالله، علي بن الحسين، حمزة بن الحسين، هاشم بن الحسين، راشد بن الحسن، والأمير طلال بن محمد، فضلا عن عدد من الأشراف والشريفات.