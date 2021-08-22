انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفتح قدميها و الرياح تتلاعب بفستانها وتكشف المحظور من جسدها .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جذبت الفنانة نسرين طافش، أنظار جمهورها ومتابعيها من خلال صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت قائلة:"قد تصبح كلمات مثل الايمان او الامل مملة في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت تكررها كثيرا، لكننا نود أن نشرح المعنى الكامن وراءها، حتى لو كنت لا تعرف كيف وأين ومتى ومن ولكنك وان كنت تعرف ما تريد ولماذا تريده وكنت تمارس التركيز في هذه الأفكار وأصبحت مألوفة لك عندها كل شئ بدأ مستحيلا سيحدث.. إبراهام هكس".





وظهرت طافش، في الصور بإطلالة صيفية مما اثار اعجاب متابعيها.

وانطلق فيلم "في القلب" للنجم خالد سليم ونسرين طافش ، فى لوكيشن بمصر القديمة بحضور جميع أبطاله والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل.

ويواصل صناع الفيلم التصوير فى أحد اللوكيشنات بالشيخ زايد.

ومن المقرر طرح الفيلم ، بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومحمد عز ، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل