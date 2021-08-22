نجم طيور الجنة ’’الوليد مقداد‘‘ ينسى أنه عريس وما فعله بعد انتهاء حفل زواجه فاجئ شقيقه المعتصم وفاجأ العروسة (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وحظي بتداول واسع في مصر وعدة دول عربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نور دياب في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر بألوان الطيف، مما آثار إعجاب متابعيها. نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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