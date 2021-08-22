انت الان تتابع خبر وأخيراً.. نجل الفنان الكبير جورج يوسف يتزوج ويخطف قلب أجمل فتاة عربية .. وأنتشار صور مذهلة من حفل زفافه فاحش الثراء .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إحتفل الفنان السوري ​جورج وسوف​ بحفل زفاف إبنه الأصغر جورج جونيور أمس، وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالفيديوهات التي ظهر فيها عدد كبير من النجوم، بينهم الفنان اللبناني زياد برجي، إضافة إلى جورج جونيور وزوجته إيلينا سركيس اللذين حرصا على إظهار محبتهما الكبيرة لعائلاتهما.



وتفاعل مع الفيديوهات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين باركوا لوسوف وللعروسين، وتمنوا لهما أيام سعيدة.



الجدير ذكره أن حفل وسوف في المملكة العربية السعودية، كان شهد تفاعلاً جماهيرياً غير مسبوق.

ووجّه وسوف، الذي قوبل بتصفيق وهتافات حارة من جانب معجبيه السعوديين في الحفل، رسالة الى الجمهور ومحبيه، بعد صعوده الى المسرح، قائلاً: "شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما".



كما شكر وسوف الحضور وهيئة الترفيه السعودية، وهنأ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، قائلاً لهم: "عساكم من عوادة".



ووثّق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لحظات من الحفل، من خلال نشره مقاطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.