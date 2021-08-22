انت الان تتابع خبر رقص شرقي بلباسٍ مكشوف لـ"ميريام فارس’’ يثير الغضب على مواقع التواصل .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت النجمة ميريام فارس متابعيها على تطبيق انستغرام بنشر مقطع فيديو من داخل منزلها خلال استمتاعها بالوقت مع طفلها الأصغر دايف، والملفت أنها لم بإخفاء ملامح وجهه كما كانت تفعل في السابق مع شقيقه الأكبر جايدن.

ولم يظهر وجه ميريام في المقطع بل كانت تجلس أمام نجلها وتحرك رأسها ويتطاير شعرها الكيرلي، بينما يقوم الطفل بمحاولة تكرار الحركة في لقطة عفوية.

وعلّقت الفنانة اللبنانية على المقطع، قائلةً: "أقوم بتعليم دايف بعض حركات الرقص".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي وانهالت التعليقات التي تغزلت بوسامة الطفل، ولاحظ العديد منهم الاختلاف الكبير في ملامحه عن شقيقه، مشيرين الى أنه يبدو وكأنه يشبه والده، الذي لم تنشر له الكثير من الصور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.