انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم يكتشفن بالصدفة المكان السري الذي خبأ فيه والدهن ثروة لا تقدر بثمن وهكذا سيتم تقاسمها.. لن تصدق كم حجمها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فور كل حالة وفاة لشخصية مشهورة يتبادر إلى أذهان الجمهور أسئلة كثيرة من أهمها حجم الثروة التي تركها خلفه، خصوصا إذا كانت هذه الشخصية يعرفها الجميع كالفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز والتي رحلت هي الأخرى عن عالمنا قبل أيام.

وبالبحث عن الموضوع، حاولت عدد من المصادر الإعلامية الإجابة على هذا السؤال كاشفة عن أرقام لم يسبق التأكيد عليها من مصادر موثوقة .

قناة مختص بمتابعة أخبار المشاهير على يوتيوب، تحدثت عن حجم ثروة الفنان الكبير سمير غانم، قائلة أنها بلغت 100 مليون دولار، أي ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً.

الحال مستور والحمد لله

وبخلاف ذلك تحدثت قبل سنوات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن حياتها ومشروعاتها وحجم ثروتها مع زوجها الراحل النجم سمير غانم في حوار أجرته مع جريدة «العربي».

وقالت دلال عبد العزيز إنها فكرت في إنتاج أفلامها مع زوجها سمير غانم، مضيفة: "كانت فكرة عابرة وانتهت لأن الانتاج له ناسه، وأنا وسمير لا نعرف الألف من كوز الدرة في عالم الفلوس، فأنا لا أعرف عن الفلوس إلا صرفها، ولكن البيع والشراء أنا لست ماهرة فيه، والمناخ السينمائي حاليا لا يشجع، فقد رأينا وسمعنا مؤخرا عن الخسائر الفادحة التي اصابت الكثير من الفنانين الذين دخلوا هذا المجال الخطير الذي يسيطر عليه حيتان فقلنا خلينا في الأمان أحسن".

وأضافت: "أما عن الثروة فرصيدي في البنك هو الستر، ومن يعرف عني غير ذلك عليه مواجهتي، وأنا لست من أصحاب الملايين مثل الأخريات، ولكن الحال مستور والحمد لله".

وتابعت الفنانة الراحلة: "وعموما أنا أحمد الله على كل شئ، وانا مع الذين يطالبون فناناتنا الشابات بالإفصاح عن مصدر ثرواتهن، لأن البعض فعلا يستغل الفن في الكسب غير المشروع، وهن معروفات للجميع، ومن حق المجتمع أن يعرف مصادر أموال جميع مواطنيه حتى ولو كاناو فنانين، فالفنان مواطن قبل كل شئ، وله حقوق وعليه واجبات".

واستطردت بقولها: "والفن عطاء وليس أخذ فقط كما يعتقد البعض خاصة وأننا نسمع ونرى بكل أسف فنانات صغيرات مازلن في بداية مشوارهن الفني ويتحدثن عن سياراتهن الفاخرة باهظة الثمن وشققهن "مش عارفة إيه" لذلك فمن مصلحة الفن أن يتطهر الوسط الفني من صاحبات الكسب الحرام".