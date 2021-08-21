انت الان تتابع خبر اتفرج : ابنة نانسي عجرم تنافس والدتها في الرقص بوصلة رقص صادمة (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل نشر فيديو لابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تؤدي وصلة رقص مع شاب في عيد ميلادها.



وبحسب الفيديو ظهرت نجلة الفنانة، وهي ترتدي فستانا أخضر طويلا، وتؤدي حركات راقصة على أنغام الموسيقى مع أحد الشباب.



وتساءل متداولو الفيديو عن علاقة الشاب بنجلة الفنانة، فيما توقع البعض أنه مدربها، بينما أشاد آخرون برقة الابنة وأناقة ملابسها.



من جانبها وصفت نانسي ابنتها "ميلا" بأنها أول حب وفرحة في حياتها"، في الرسالة التي وجهتها لها عبر حسابها على إنستجرام.