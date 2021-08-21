انت الان تتابع خبر مقدرش يقاوم جمالها.. فنانة شهيرة شديدة الجمال عشقها سمير غانم بجنون قبل دلال عبد العزيز وهذا ماحدث بينهما.. لن تصدق من هي؟ (فيديو + صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كانت الفنانة مديحة كامل تتمتع بأنوثة طاغية ورقة ودلال يبهر من ينظر إليها، بدأت مشوارها في عالم الفن بأدوار صغيرة سواء في السينما أو التليفزيون وربطتها علاقة صداقة بالفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تخرجت مديحة كامل في كلية الآداب جامعة عين شمس، وعملت لفترة في مجال عروض الأزياء، وكان من أبرز أدوارها التي تعلق بها الجمهور، في فيلم «العفاريت»، التي قامت فيه بدور «ماما كريمة».

ويُقدم «هُن» لقطات من علاقتها بالفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، خلال السطور التالية.

سمير غانم يتحدث عن علاقته بالفنانة مديحة كامل

روى الفنان سمير غانم، أثناء استضافته في برنامج «السيرة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كواليس علاقته بالفنانة مديحة كامل، إذ قال: «الوحيدة اللي عاكستها ولقيت نفسي عايز أكلمها كانت الفنانة مديحة كامل، لما شوفتها في الإسكندرية، لقيت حاجة زي القمر ماسكة الكتب وماشية، وقفت قولتلها أنا أسف بس أنتي قمر، ردت بكسوف قالتلي ربنا يخليك، دي الوحيدة، في ناس متقدريش تقاومي جمالها».

سمير غانم عن مديحة كامل: مبقدرش أقاوم جمالها

وأضاف الفنان سمير غانم، أثناء حديثه عن مديحة كامل: «أنا اللي اكتشفتها وجت مثلت معايا في الجامعة اسكتش كده قلبت الجامعة والطلاب، لحد ما التليفزيون ابتدى وجينا مصر، وقابلت الأستاذ محمد سالم وجبتها عرفته عليها».

وتابع: "لم أعاكس أي سيدة طوال فترة طفولتي، ولكن الوحيدة التي كنت أريد أن أعاكسها هي الفنانة مديحة كامل، عندما رأيتها قلت لها أنت جميلة جداً، وجاء ردها ربنا يخليك، وكان لديّ أرقام هواتف البنات أكثر من أرقام الأولاد".

وسبق أن تحدث الفنان سمير غانم، عن علاقته بالفنانة مديحة كامل وصداقتها بالفنانة دلال عبد العزيز، خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، إذ قال: «دلال كانت صاحبة مديحة جدًا، واتأثرت بيها وقررت تلبس الحجاب من شدة تأثرها بيها، واقتنعت برأيها وكلامها الموزون والجميل».