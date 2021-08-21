انت الان تتابع خبر بدون بنطلون .. اتفرج بطلة باب الحارة تتعدى الخطوط الحمراء بصورة فاضحة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة جمهورها والمتابعين بإطلالة جديدة وصفت بالفاضحة بعد كشفها عن فخذيها.

وعبر خاصية الستوري ظهرت حنا بدون بنطلون كاشفة عن فخذيها ودون أن تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها.

كما ظهر في المقطع المصور القصير زوجها المخرج السوري ناجي طعمة من خلفها وهي تمسك بألة رفع الرموش التي تستخدمها النساء.

المتابعين وجهوا إنتقادات لاذعة بحق حنا خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال مطالبينها بالتخلي عن طريق العري والإغراء.