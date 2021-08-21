انت الان تتابع خبر الفنانة ’’نجوى كرم‘‘ تتجاهل خبر زواجها وتقرر صدم حبيبها الإماراتي بخبر مفاجى .. والجمهور في حالة صدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول الوسط الإعلامي في الآونة الأخيرة خبر زواج الفنّانة نجوى كرم وأصبح الشغل الشاغل لمنصّات السوشيال ميديا التي ركّزت اهتماماتها على نشر تفاصيل الزفاف وموعده والتمعّن في هويّة "العريس" وصفاته.

تزامناً، حافظت نجوى على صمتها ولم تردّ بأي تغريدة أو تعيد نشر أي خبر تناولها بهذا المجال بل على العكس تجاهلت الموضوع كليّاً، فهي أوّلاً مشغولة بنجاح أغنيتها التي أصدرتها أخيراً "مغرومة 2" وبأصدائها التي لا تزال حتى اللحظة تحقّق أرقاماً عالية على المنصّات الرقمية، وفق ما أوردت "نواعم".

أما ثانياً، فبات الكلّ يعرف أن نجوى كرم لطالما أحبّت أن تتشارك وجمهورها بأسعد لحظاتها وهي التي عودت الجميع على صراحتها والكشف عن كلّ ما يخالجها من أحاسيس، فكيف لو كان الخبر الأسعد إلى قلبها؟! فلمَ بالأصل تخفيه عن جمهورها العريض؟