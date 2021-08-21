انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها وارتداها الحجاب بشكل مفاجئ .. والسبب لا يصدق؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم للتمثيل، من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انشغل عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا بشأن متابعة آخر أخبار «دنيا وإيمي» بعد وفاة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وهل بالفعل تفكران في عدم العودة للفن نظرًا للحالة النفسية الصعبة التي تمران بها بسبب وفاة والديهما.





وحسب مصادر مقربة من دنيا وإيمي سمير غانم، قال ان النجمتان تعيش حالة من الحزن والصدمة بسبب فراق والديهما على أثر إصابتهما بفيروس كورونا، والتي بدأت برحيل الأب الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي.





ثم وفاة والدتهم الفنانة دلال عبدالعزيز يوم 7 أغسطس من الأسبوع الماضي، ولكن لم تفكرا إطلاقًا في مسألة اعتزال الفن، خصوصًا أنهما من أسرة عاشقة لهذا المجال وتقدر العمل الفني بل وتفخر به، وهو ماورثته كل من «دنيا وإيمي» عن والديهما.





حيث نشرت مؤخرا الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة تضمنت دعاء لوالديها بعد غياب طويل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي متمنية لهم الرحمة والمغفرة.