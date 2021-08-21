انت الان تتابع خبر اعتراف صادم.. إيمي سمير غانم طلبت من والدها أن يتزوج إلهام شاهين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء تلفزيوني سابق، سردت الفنانة إيمي سمير غانم تفاصيل طريفة عن طفولتها، لتكشف السبب الذي دفعها لتشجيع والدها الراحل للزواج من النجمة إلهام شاهين.



وقالت إيمي سمير غانم في لقاء مع برنامج "حمد شو" أن صرامة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحرصها الدائم على النوم مبكراً من أجل المدرسة وغيرها من هذه الأمور، دفعها في إحدى المرات للقول لوالدها النجم الكوميدي سمير غانم لماذا لا تتزوج من إلهام شاهين التي كانت تشاركه مسرحية "بهلول في اسطنبول" في ذلك الوقت، ظناً منها أنها ستكون أكثر ليناً من والدتها.



وتوفيت دلال عبد العزيز السبت قبل الماضي عن عمر ناهز 61 عاما جراء إصابتها بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد نحو شهرين ونصف الشهر من وفاة زوجها سمير غانم بالمرض ذاته إذ توفي يوم 20 مايو/أيار الماضي.