انت الان تتابع خبر مقلقة للغاية.. تطورات حالة دنيا وإيمي سمير غانم بعد الفاجعة الكبرى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف مصدر مقرب من الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم عن حالتهما الصحية بعد وفاة والديهما، الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم.

وقال المصدر في تصريحات صحافية أن الفنانتين ما زالتا تعيشان حالة من الاكتئاب والعزلة والصدمة، وأن المقربين منهما نصحوهما باستعادة نشاطهما الفني للخروج من حالة الحزن، ولكن بحسب المصدر فإن الفنانتين ترغبان في المكوث لفترة حتّى تستطيعا خلالها إخراج أحزانهما التي كانت مكتومة بعد وفاة والدهما حتى لا يشعرا والدتهما بأي إحساس برحيله".



وقال المصدر: "نصح المقربون من دنيا وإيمي بضرورة خروجهما من حالة الحزن الشديدة التي تعيشان فيها، وذلك من خلال استعادة نشاطهما الفني والذي توقف منذ إصابة الراحلة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وأكد لهما أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني أن العمل والانخراط في التحضير والتجهيز لمشاريعهما الجديدة سيجعلهما تعبران تلك المحنة الصعبة والقاسية عليهما.

ونصحهما البعض بإهداء أعمالهما الفنية المقبلة إلى روح الفقيدين، ولكنهما ترغبان في المكوث لفترة حتى تستطيعا خلالها إخراج أحزانهما التي كانت مكتومة بعد وفاة والدهما حتى لا يشعرا والدتهما بأي إحساس برحيله أملاً منهما في تحسن حالتها الصحية وعودتها لطبيعتها من جديد، ولكن أمر الله وقدره جاء بوفاتها هي الأخرى ليكون حزنهما مضاعفا".



وأكد المصدر أن هناك مشاريع فنية تنتظر عودة الفنانتين للعمل من جديد، ولكنهما لم تحسما قرارهما حتى الآن.

طلب المصدر من الجمهور: "الدعاء لهما بالصبر والمرور من تلك المحنة التي تمران بها، وما يطمئن كل من حولهما عليهما أنهما راضيتان بقضاء الله وقدره ولكن ما يصعب عليهما هو فراقهما، وهو ابتلاء عظيم واختبار من الله لهما".

وكانت دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم في مقدمة المشاركين في جنازة والدتهما، دلال عبد العزيز، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، وكذلك أزواجهما، الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وتوفيت دلال عبد العزيز يوم السبت قبل الماضي عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس "كورونا" المستجد، استمر قرابة 100 يوم.



ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر بـ"كوفيد-19"، إذ حرص ابنتيهما دنيا وإيمي وكافة العاملين في المستشقى التي كانت تتلقى العلاج فيها من إخبارها بالخبر خوفا من حدوث من تدهور حالتها الصحية.



وشارك في تشييع جنازة دلال عبد العزيز العديد من الفنانين، مثل إلهام شاهين وسمير صبري وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي ودينا الشربيني وميرفت أمين.