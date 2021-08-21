انت الان تتابع خبر صدمة في السعودية بعد الكشف عن مصدر الملايين والقصور التي تملكها هند القحطاني !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أجر هند القحطاني في الإعلان الواحد ما أحدث ضجمة كبيرة .

وقال المتابع سألت منسق أعمال هند عن سعر الإعلان “مساء الخير يعطيكم العافية أبغي أعرف سعر الإعلان عندكم”، ليأتي الرد عليه بأن سعر الإعلان هو 80 ألفًا.

وعلق المتابع بكلمات ساخرة، خاصة بعد أن لفت المنسق إلى أن هذا السعر يشمل مشاركة ابنها معاذ، وقال له المنسق أن سعر الإعلان بوجود معاذي 80 ألفًا و”بدون معاذي” 75 ألفًا .

وأثار رد منسق هند القحطاني ضجة، وعرّض هند لانتقادات واسعة خاصة بعد أن تأكد مشاركة أبناء هند القحطاني معها في الإعلانات وأن سعر الإعلان يتوقف على عدد المشاركات من أبنائها. وطالب البعض بمعاقبة الفاشينيستا الشهيرة بتهمة استغلال أطفالها.

وهاجمت السعودية هند القحطاني هند القحطاني السعوديين لعدم اعترافهم بجمالها وفقا لما قالته.

وقالت هند القحطاني : “الكل يشوفني حوة إلا أنتوا.. الكل يشوف هنودة زينة إلا أنتوا .. أنتوا الله يجني فداكم ما يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب شعبنا العظيم.. يعني ما عمركم قلتوا عن واحدة زينة ولا واحد إنه وسيم إلا فيما ندر”.