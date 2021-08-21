انت الان تتابع خبر ’’عيب على سنك’’.. فيفي عبده تغضب بنات سمير غانم .. هذا ما فعلته ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعدما تحسنت حالتها الصحية، حرصت الفنانة فيفي عبده علي التفاعل مرة أخرى مع الجمهور عبر حسابها ب" إنستجرام ".

ونشرت فيديو حديث ترقص فيه على أجدد اغاني المطرب الشعبي محمود الليثي وهي اغنية" يالهوي" التي حققت لما يقرب من 3 مليون في شهر واحد.



بفيديو لا يتعدى الدقيقة، ظهرت فيفي وهي ترتدي فستان مكشوف، وعلقت بقولها :"مساء الفل بالساحل الشمالي بتمرن على أغنية محمود الليثي الجديدة".



كما نشرت صورة شخصية لها في منشور منفصل وعلقت عليها بقولها :"ما شاء الله".



وقد تخطت عدد مشاهدات الفيديو لنص مليون مشاهدة في ٢٤ ساعة، وتكاد تكون جميع التعليقات سلبية بشكل كبير وساخرة.



وجاء في بعض هذه التعليقات :" اتقي الله لسا بنات دلال موجوعين"، "هي دي أعمالك الصالحة "،" عيب على سنك"،" اكبري بقى شوية"،" عايشة في المانجا انتي والله".. وغيرها.