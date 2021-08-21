انت الان تتابع خبر السعودية مودل روز تستلقي بوضعية جريئة على السرير في منزلها وتقوم بفعل صادم – اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد واشعل غضب المواطنين في السعودية البلد المحافظ فقد نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصل سعودي ​مودل روز​، صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بوضعية جريئة ومثيرة وهي مستلقية على كنبة في منزلها وفقا لما وصفته موقع في الفن المصري .



وإعتمدت روز ملابس كاجوال باللون الرمادي وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

وكانت روز قد نشرت مؤخراً صور ظهرت فيها مرتدية فستاناً قصيراً من دون أكمام، الجزء الأعلى منه مصنوع من الجلد الأسود، والجزء السفلي مصنوع من الشيفون.



وتظهر روز بالفيديو وهي جالسة على حافة حوض الإستحمام، وتقوم بحركات مثيرة، ومن حولها بالونات إحتفالاً بعيد ميلادها.

بعض المتابعين هاجموا روز وإنتقدوها على هذه الإطلالة، في حين أن آخرين أحبوا إطلالتها هذه، وعايدوها بمناسبة عيد ميلادها، وتمنوا لها أجمل الأمنيات