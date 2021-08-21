انت الان تتابع خبر الكشف عن وصية الزعيم ’’عادل إمام’’ قبل وفاته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرضت منصة "اتفرج" آخر مسرحية قدمها الزعيم عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض الأول للعمل بعد 21 عامًا من بدء تقديمها على المسرح، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، ومجموعة قنوات mbc، وهي من بطولة الزعيم عادل إمام، عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، شيرين سيف النصر، ورغدة، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.



وكان عادل إمام قد رفض أن تعرض المسرحية وهو على قيد الحياة، وأوصى بعرضها بعد وفاته، إلا أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تمكن من إقناعه بعرضها.

أحداث المسرحية تدور حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.