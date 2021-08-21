انت الان تتابع خبر سر صادم كانت تخفيه الفنانة ‘‘دلال عبد العزيز‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلةّّّ!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد خبر وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز انتشرت العديد من الشائعات والتكهنات على عدد من المواقع والصفحات الإعلامية ، حيث استوقف الناس سر "سبحة حمراء" تلازمها دومًا، لتكشف الفنانة الراحلة سر تلك السبحة فى لقاء مع النجم أمير كرارة الذى يقدم برنامج "سهرانين" ورافقها فى الحلقة زوجها النجم الراحل سمير غانم.

وقالت دلال عبد العزيز إنها تتفاءل بها للغاية، "لو نسيتها بحس إن هيجرالى حاجة.. بس الحمد لله مابنسهاش"

وكشفت عن أن لديها سبحة أخرى بنفس اللون "الأحمر" لازمتها لمدة 20 عامًا، لكنها انقطعت فاشترت واحدة أخرى، مؤكدة أن السبحة الحمراء لم تتركها منذ أن جسدت أول بطولة لها فى مسلسل بعنوان "لا" بطولة يحيى الفخرانى، والمسلسل نجح نجاحًا كبيرًا، ومن وقتها لم تترك السبحة.

وأشارت دلال عبد العزيز إلى أنها دائمًا تسبح حتى أثناء ذهابها إلى التصوير أو بين المشاهد وأصبح لديها كل يوم "ورد" تحافظ على ذكره، ووقتها شعرت بمعنى الآية الكريمة "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" .

وصرحت بأنها لاقت نقدًا من النقاد بسبب "السبحة" لكنها لم تلتفت لتلك الأقاويل قائلة: "دى حاجة بينى وبين ربنا.. ده يضايق الناس فى إيه".

واختتمت: "بعشق السبح.. وكل صحابى عارفين إنى بحب السبح.. كل حد يحب يبسطنى يهادينى بسبحة".