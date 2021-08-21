انت الان تتابع خبر زوجة "مصطفى الآغا" في اول ظهور لها تذهل الجميع بجمالها .. و تطبع قبلة جريئة على خدّه .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الاعلامي السوري مصطفى الآغا مقطع فيديو، جمعه بزوجته الإعلامية مي الخطيب، خلال ممارستهما الرياضة، ما أثار جدلاً بين متابعيه.

ويظهر مصطفى الآغا في الفيديو وهو يرقص مع زوجته مي الخطيب على أنغام أغنية “الطلقة الروسية” للفنان أنس كريم .



ودائماً ما ينشر الإعلامي مصطفى الآغا فيديوهات يوثق من خلالها ممارسته وزوجته مي الخطيب الرياضة في منزلهما .

زوجة مصطفى الآغا و”قبلة” له

وسبق أن أثار الإعلامي السوري مصطفى الآغا جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو يجمعه بزوجته الإعلامية مي الخطيب، انتهى بطبعها قبلة على خده.





وظهر الآغا بالفيديو ممسكا بهاتفه ويوثق غيرة زوجته، التي أصرت على الذهاب معه لحظة مغادرته المنزل متجهاً إلى عمله.

وقال مصطفى الآغا: “كنت ذاهباً إلى العمل، وتفاجأت بزوجتي تقول لي إنها ذاهبة معي، ما رأيك أن تقدمي البرنامج بدلاً عني”.

وأجابت زوجته: “لا أريد، فقط أريد أن أبقى معك، هذه تقفيلات الخميس، هلا بالخميس، أريد أن أطبع لك الأحمر”.





وقامت زوجة الآغا بتقبيله أمام الكاميرا، ثم حاولت مسح آثار أحمر الشفاه عن وجهه.

وهاجم المعلقون الآغا وزوجته، ورأوا أن الفيديو يحمل إيحاءات صبيانية، لا تليق بسنهم ومكانتهم، كما اتهمهم البعض بالتصنع من أجل حصد المشاهدات فقط.

وذكر المتابعون الآغا بحديثه عن الدين وستر المرأة، واتهموه بـ”النفاق” كونه يسمح لزوجته بالظهور بهذا المظهر.

واتهم آخرون زوجة الآغا بأنها ترد على تصريحات الممثلة السورية سلمى المصري، طليقة زوجها، بهذا الفيديو، وأنها أرادت إغاظتها.

وكانت سلمى المصري قد تحدثت علاقتها بطليقها الاغا.

وقالت رداً على سؤال حول قبولها بدعوته للظهور في برنامجه “صدى الملاعب” بالرغم من انفصالهما منذ منتصف تسعينات القرن الماضي: “ما عندي مشكلة.. نحن أصدقاء لكن لا يوجد حالياً تواصل”.



وسبق أن أكدت سلمى المصري في تصريحات سابقة أنها غير نادمة على زواجها من الآغا.

يذكر أن سلمى المصري كانت متزوجة من المخرج شكيب غنام وأنجبا ابنان هما داني وهاني، وبعد وفاته تزوجت من المذيع مصطفى الآغا إلا أنها انفصلت عنه بعد عامين من الزواج.

بينما تزوج الآغا من الإعلامية السورية مي الخطيب ولديهما كرم ونتالي.