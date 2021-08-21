انت الان تتابع خبر السعودية أمل الشهراني تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر شبه عارية بالبكيني والجمهور في صدمة .. اتفرج الصور ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أشهر قليلة أثارت الناشطة السعودية أمل الشهرانى، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وخصوصا بعد نشر صور لها على إنستجرام بـ البكينى.

وتعرضت أمل للكثير من الانتقادات الموجهة لها، بسبب نشر صورة لها بـ المايوه البكينى عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام وهى بإحدى شواطىء ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلقت عليها قائلة: "أشعة الشمس هى أفضل علاج".

وتقود الشهرانى حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التى يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا فى السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وانهالت عليها الاتهامات، وأثارت الكثير من الجدل على تويتر.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهى ترتدي حجابها . وخلال الأيام القليلة الماضية أثار مقطع فيديو للناشطة السعودية أمل الشهراني موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بكائها نتيجة ما قالت إنه تنمر متزايد ضدها.

وبثت الشهراني مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام ذكرت فيه أنها تعرضت للأذى في حياتها، و ليس لديها عائلة ولا أب ولا أم سوى أولادها.

وقالت: تأذيت في حياتي أكثر من الذي تتخيلونه، وتعرضت للظلم منذ أن كان عمري صفرًا في الحياة، وعزلت نفسي عن الشر.

وقالت أمل الشهراني: "عشان ايش.. إذا عندكم طاقة سيئة ابعدوها عني.. أنا يتيمة ما عندي أم ولا أب ما عندي اخوات.. عندي أخت واحدة بس . أنا شجاعة لدرجة إني ما يهمني ما يتقال عني بعد هذا الفيديو.. أنا حزينة لدرجة إني بفكر ازاي الناس في سوريا والعراق هيقاوموا المرض.. أنا حزينة إن الوضع سيئ".

وأضافت: "أنا تأذيت في حياتي أكثر من اللي انتو تتخيلونه، وتعرضت للظلم وقد عزلت نفسي عن البشر.. أنا لي ثلاث أسابيع محبوسة في بيتي ما أقدر أطلع لأن أنا عندي ربو، ما أقدر أشوف ناس ما أقدر أتكلم".