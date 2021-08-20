انت الان تتابع خبر زوج السعودية رهف القنون يفجر مفاجأة مدوية بعد عمل فحص الـDNA لابنته منها .. وهكذا كانت النتيجة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الكونغولي "لوفولو راندي" زوج السعودية "رهف القنون" امرًا صادمًا عن ابنته الوحيدة منها.

وذكر راندي عبر حسابه الخاص في سناب شات أنه أجرى فحص DNA ليكتشف أنها ليست ابنته.

وورد في منشوره: "قابلت رهف في عام 2019 بعد اسبوع من انفصالي بعد ان اكتشفت خيانتها.. توسلت الي ان أكون إلى جانبها.. وبالرغم من أنني لم اصدقها لكنني قررت منحها فرصة.. بعد شهر اكتشفت أنها ليست مناسبة فقررت الابتعاد عنها".

وتابع: "بعد 6 أشهر اتصلت بي وقالت لي أنها حامل وانني والد الطفل.. في البداية طلبت منها اجراء فحص الحمض النووي.. لكنها كانت تاجل الموضوع.. وبعد مدة نسيته لانها كانت تتعامل بلطف كبير".

وزاد: "لطالما رغبت بان اجري فحص الحمض النووي.. لكني تعلقت بابنتي كثيرًا وخفت من الحقيقة.. وأنني قد اخسرها.. وبعد ان انفصلنا مجددًا بسبب علاقاتها الكثيرة.. وطلبها مني أن ارعى ريتا وهي تقضي الوقت في السهرات والحفلات والنوم مع الرجل.. قررت ان اجري الفحص.. وعندما ارسلت لها اني اجريت الفحص.. قالت لي إنها سعيدة اني عرفت الحقيقة وان ريتا ستكون سعيدة مع غيري".

وختم منشوارته: "مر أسابيع منذ ان أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي.. ريتا لا تعيش معي الآن.. انا افتقدها وادعو الله ان يحفظها وساحارب من اجل الحصول على حضانتها مجددا"