انت الان تتابع خبر اتفرج.. الراقصة فيفي عبده تثبت للعالم انها لا تزال مثيرة بوصلة رقص ساخنة بفستان أحمر مكشوف من تحت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده محبيها على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله وهي ترقص على انغام اغنية الفنانة نوال الزغبي الجديدة بعنوان “ارقص”.

وعلقت فيفي على الفيديو كاتبة: “‏مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية نوال الزغبي الجديدة أرقص لابس”.

بينما حظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع مع الآف المشاهدات في ساعات قليلة حيث تداوله المتابعين مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة.

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده قد شاركت متابعيها قبل ذلك مقطع فيديو أطلت فيه بفستان احمر مكشوف وهي ترقص على انغام اغنية “يا لهوي” للفنان محمود الليثي.

وكانت فيفي عبده قد استعادت صحتها ورشاقتها مؤخرا بعد الازمة الصحية الاخيرة التي ألمت بها حيث عادت الى إشعال السوشيال ميديا بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها منذ مدة عبر حسابها على انستغرام.