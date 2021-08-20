انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية تصدم السعوديين بإطلالة جريئة تعدت كل الخطوط.. وتعترف: رجل واحد لا يكفيني .. وحيوان يطرحها على الأرض بشكل مباغت (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل ايام تناقلت وسائل الاعلام تصريح عارضة الازياء السعودية آش في فيديو نشرته على صفحتها، وحذرت فيه النساء المتزوجات منها، لانها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.



آش التي ضربت العادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، لا زالت تنشر صورها الفاضحة على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر فيها بالبيكيني، وفي صور أخرى تتمايل وتقوم بحركات اغراء، وتحصد آلاف الاعجابات والتعليقات من المتابعين، فالبعض يحبها والبعض الآخر ينتقدها.



مودل آش السعودية تستعرض مؤخرتها من على سريرها

وكان قد تعوّد متابعو عارضة الأزياء السعودية مودل آش على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت هذه المرة على السرير بأحدث صورة لها.

وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".



ودائماً ما تستعرض مودل آش جسدها بصورها، فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين الذين ينتقدونها، ويستهجنوا إطلاللتها هذه محاولين معرفة الأسباب وراء سعيها لإثارة الجدل حولها كل مرة.