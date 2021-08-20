انت الان تتابع خبر بكل جراءة.. فنانة مصرية شهيرة تعترف: عادل إمام جعلني أقفز من فوق السرير وأتمنى تكرار التجربة وهذا ماحدث بالضبط ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت وسائل إعلام مهتمة بأخبار الفنانين تصريحات لفنانة مصرية شهيرة، تحدثت خلالها عن تجربتها الفنية مع الفنان عادل إمام.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن رد فعلها حينما علمت أن الاختيار وقع عليها لتشارك بطولة مسلسل “مأمون وشركاه” مع الزعيم.

وقالت: إنها تلقت اتصالا هاتفيا من فريق إنتاج المسلسل لتقفز من فوق السرير من شدة فرحتها، عقب إخبارها أنها ستشارك عادل امام في عمله الجديد.

وأكدت الفنانة هنا الزاهد، أن تجربتها كانت رائعة مع عادل امام، وأنها حتى الآن غير مصدقة أنها شاركته بالفعل، وتتمنى تكرار التجربة.