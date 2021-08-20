انت الان تتابع خبر انهيار مدوي للأمير الوليد بن طلال .. خسر هذا المبلغ الضخم خلال أيام فقط !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خسر الملياردير ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، خلال الأيام القليلة الماضية، مبالغ ضخمة ما تسبب في تراجع وتدهور حجم ثروته بشكل مهول خلال الأسبوع الماضي.



وبحسب ما رصده "إثراء نت"، فقد تراجعت ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال، الرجل الأغنى في الشرق الأوسط، ما يقدر ب 1.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الواقعة بين 09 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021.



وقد تراجع إجمالي حجم ثروة الوليد بن طلال لتصل حتى رقم 17.9 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت 19.8 مليار دولار في تاريخ 08 أغسطس 2021 وتراجع الأمير السعودي إلى المركز 110 في قائمة الأغنى عالمياً بحسب تقييم مجلة "بولمبرغ" للأعمال الأمريكية بعد أن كان مستقراً في المركز 105 لفترة طويلة.



وقد تراجعت ثروة الوليد بن طلال خلال يوم واحد فقط في 13 أغسطس 2021 بمقدار 1.2 مليار دولار لتفقد 0.7 مليار دولار أمريكي أخرى خلال الأيام التالية وحتى تاريخ 19 أغسطس 2021 بحسب ما رصده "إثراء نت" طبقاً للرسم البياني الوراد في مجلة "بولمبرغ" للأعمال الأمريكية.



يُشار إلى أن الأمير السعودي الوليد بن طلال هو مؤسس شركة المملكة القابضة والتي تملك الكثير من الاستثمارات والأسهم في الفنادق والعقارات والبورصة.



وتتوزع استثمارات شركة المملكة القابضة في عدة قطاعات تشمل شركات عالمية كتويتر وسناب سيتي جروب وغيرها، إلى جانب ملكيتها ما حجمه 98% من شركة "روتانا" الإعلامية والترفيهية في الشرق الاوسط.