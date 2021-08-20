انت الان تتابع خبر اتفرج : اللقطات الأولى من حفل الزفاف الأسطوري لنجم طيور الجنة ’’الوليد المقداد’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهر الوليد مقداد في عدد من مقاطع الفيديو التي يستعد فيها لحفل زفافه ويلتقط الصور التذكارية ويستعد لالتقاط مقاطع الفيديو معه، كما تداول عدد من محبي نجم طيور الجنة مقاطع فيديو تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها عائلة المقداد في حالة من السعادة بزفاف نجلها.



كان الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده أي أنها من العائلة.



حفل زفاف وليد المقداد

وتداول عدد كبير من متابعي نجم طيور الجنة والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقاطع فيديو لحفل زفاف وليد المقداد والتي ظهر فيها عصومي وعائلة المقداد ترقص وتحتفل بزفاف ابنها، ليُحسم بذلك الجدل الذي كان قد أثير حول انفصال وليد المقداد عن خطيبته خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من إعلان نجم طيور الجنة لحفل زفافه.

وكانت أنباء انفصال وليد عن خطيبته نور غسان تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الصفحات المتابعة لأخبار نجوم طيور الجنة حرصوا على نفي الخبر تماماً مشيرين إلى أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة من قبل بعض المواقع.

وبعد تداول مقطع الفيديو أثير الجدل حول زواج وليد المقداد على الرغم من صغر سنه، وهو ما كان نجم طيور الجنة رد عليه بكلمات محددة قال فيها: "الرسول قال من استطاع منكم الباء فليتزوج"، مشيراً إلى إيمانه بأن على أي شاب مقتدر مادياً ويستطيع أن يتزوج أن يقدم على هذه الخطوة بجانب أنه عن دراسة خطيبته نور، فقال إنها تدرس في الجامعة أدب عربي، داعياً الله أن يوفقها في هذا المجال الرائع.

وخطف وليد المقداد في حفل زفافه الأنظار بوسامته، حيث ظهر نجم طيور الجنة بإطلالة أنيقة اعتمد فيها بدلة سوداء، وحلق رأسه بطريقة ناسبت ملامحه الهادئة، ليخطف أحدث عريس في عائلة المقداد الأنظار ويستعيد الجمهور ذكرياته بحفل الزفاف الذي رأوا فيه طفل قناتهم المفضلة أصبح عريساً.