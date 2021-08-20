انت الان تتابع خبر مع والدتهن .. بنات الملك عبدالله يخطفن الأنظار بإطلالة فائقة الجمال لأول مرة.. والمفاجأة في الملابس التي يرتدينها .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائما ما يأت الابناء لهم النصيب الاكبر بشبه من الامهات ولكن هنا اختلف الامر مع الملكة رانيا وبناتها مختلف بعض الشيئ؛ فالملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى يحملن تشابهًا مذهلاً لدرجة أنه يمكن اعتبارهن جميعًا أخوات، سنقوم بإلقاء نظرة على بعض المناسبات التي بدا فيها الثلاثي متشابهًا للغاية.



الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى: أنتما سعادة الدنيا كلها



احتفلت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعيد ميلاد ابنتيها سلمى وإيمان، حيث يصادف عيد ميلاد الأميرتان يومى 26 و27 سبتمبر، وولدت الأميرة سلمى بنت عبد الله الثانى، يوم 26 سبتمبر 2000، أما شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى، فولدت يوم 27 سبتمبر 1996.

ونشرت الملكة رانيا، صورة تجمعها مع ابنتيها الأميرتان سلمى وإيمان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "‎سعادة الدنيا كلها وأنتو حوالي، كل عام وإيمان وسلمى بألف خير.. عندما تكون فتياتى قريبات، لا يتأخر الحب والضحك أبدًا.. عيد ميلاد سعيد ايمان وسلمى".



صور الأمّ رانيا العبدالله... "ملكة القلوب"



نشرت الملكة رانيا العبدالله مجموعة من الصور المعبّرة مع أولادها وهم في الصغر، وأرفقت الصور بكلمات لمناسبة عيد الأم جاء فيها: "حين أنظر في وجوهكم أرى الدنيا كلها. كل عام وقلب كل أمّ ينبض بالخير والحب".





الصور التي نشرتها ملكة الأردن حازت تفاعلاً كبيراً فور نشرها بدقائق، لا سيّما أنها ذكّرت بصور قديمة لها جمعت فيها الجمال والرقيّ والأمومة في إطار واحد، فأجمعت التعليقات بأنها "ملكة القلوب".